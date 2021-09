Conheça as notícias que marcam o dia de hoje

O ministro da Administração Interna é ouvido hoje no parlamento sobre o inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) relativo aos festejos do Sporting quando, em maio, se sagrou campeão nacional de futebol.

A audição parlamentar obrigatória de Eduardo Cabrita foi pedida pelo PSD, que acusa o ministro de desresponsabilização quanto às decisões tomadas por não se ter oposto aos festejos do Sporting que tinham sido desaconselhados pela PSP, bem como pela Direção-Geral da Saúde (DGS) devido à situação de pandemia e saúde pública.

O relatório sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol, em 11 de maio, foi apresentado em 16 de julho durante uma conferência de imprensa em que estiveram presentes o ministro Eduardo Cabrita e a inspetora-geral Anabela Cabral Ferreira, tendo sido posteriormente divulgado o documento na página da internet da IGAI.

Questionado na altura sobre as responsabilidades dos festejos, Eduardo Cabrita respondeu que as comunicações sobre manifestações são apresentadas às câmaras municipais, neste caso a de Lisboa, não tendo o Ministério da Administração Interna "qualquer competência de proibição de manifestação".

O relatório da IGAI refere que os festejos, nas imediações do estádio e o cortejo até ao Marquês de Pombal, foram subordinados "a um modelo acordado entre o Sporting Clube de Portugal e a Câmara Municipal de Lisboa", não tendo sido aceites as propostas da PSP sobre modelos distintos, designadamente o de celebração inteiramente no interior do estádio.

Hoje, também é notícia:

Cultura

A edição deste ano da exposição de fotojornalismo World Press Photo vai ser inaugurada hoje, pela primeira vez num espaço ao ar livre, o Parque dos Poetas, no concelho de Oeiras.

Criado em 1955 pela fundação homónima e sem fins lucrativos, o concurso World Press Photo premeia, anualmente, fotografias que dão a conhecer ao público momentos que marcam a atualidade de povos e de sociedades em todo o mundo, e que se repercutem além-fronteiras, com consequências à escala global.

O júri do concurso selecionou a fotografia de Mads Nissen, "The First Embrace" ("O primeiro abraço", em tradução livre"), captada no Brasil, em plena pandemia, como a Fotografia do Ano, e "Habibi", de Antonio Faccilongo, como a História do Ano.

Por seu turno, o fotojornalista português Nuno André Ferreira, que trabalha na agência Lusa, foi um dos premiados no concurso World Press Photo 2021, com uma imagem que tem como pano de fundo um incêndio, em Oliveira de Frades (Viseu), que se estendeu pelos concelhos vizinhos.

A luz e a forma como tem fascinado e inspirado a História da arte vai estar em foco numa exposição com obras de 40 artistas, algumas inéditas, a inaugurar hoje, no Museu Berardo, em Lisboa.

"Matéria Luminal" é o título desta exposição coletiva que estava prevista para julho de 2020, sobre temáticas relacionadas com a luz, mas acabou por ser adiada devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19 no ano passado, abrindo agora a ´rentrée´ do museu.

A mostra tem curadoria de Sérgio Mah, que concebeu um percurso pelas práticas artísticas em Portugal, desde meados de 1960 até à atualidade, selecionado 40 artistas que exploram um conjunto diversificado de suportes: pintura, desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo.

O público poderá encontrar, nesta mostra coletiva, figuras centrais da arte contemporânea em Portugal, como Alexandre Estrela, Pedro Cabrita Reis, Ana Jotta, Eduardo Nery, Ângelo de Sousa, Diogo Evangelista, Fernando Brito, Gilberto Reis, Helena Almeida, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Fernando Calhau, João Paulo Feliciano e Jorge Martins.

Francisco Tropa, Jorge Molder, Julião Sarmento, Leonor Antunes, Lourdes Castro, Luís Noronha da Costa, Luísa Correia Pereira, Manuel Rosa, Miguel Palma, Jorge Pinheiro, José Luís Neto, Miguel Soares, Paulo Nozolino, Pedro Morais, René Bertholo, Rui Chafes, Sérgio Taborda, Silvestre Pestana, Vasco Lucena e Rui Toscano são outros dos artistas representados na exposição.

Desporto

Sporting, de regresso após quatro anos de ausência, e FC Porto estreiam-se hoje na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol com duelos frente a Ajax e Atlético Madrid, respetivamente.

No Grupo C, o Sporting, que não ouve o hino de 'Champions' desde 2017/18, recebe no Estádio José Alvalade o campeão holandês, enquanto, no Grupo B, o FC Porto joga, também às 20:00 (horas de Lisboa), em Madrid com o Atlético, campeão espanhol e emblema em que atua o internacional português João Félix.

A formação 'leonina', que não poderá contar com Coates, castigado, e Pedro Gonçalves, lesionado, tem as melhores recordações dos holandeses, já que, no único confronto, para a primeira ronda da Taça UEFA de 1988/89, somou dois triunfos, por 4-2 em casa e 2-1 em Amesterdão.

Desta vez, novo triunfo abriria boas perspetivas de apuramento para os comandados de Rúben Amorim, num agrupamento em que o Borussia Dortmund, de Haaland (20 golos, em 16 jogos), vai mostrar se é mesmo o favorito na visita ao Besiktas.

Por seu lado, o FC Porto regressa a um campo em que perdeu por 2-0 na última visita, na fase de grupos de 2011/12, num encontro em que o Atlético Madrid, reforçado com o regresso do avançado francês Griezmann, tem claro favoritismo.

O outro encontro do agrupamento realiza-se em Anfield Road, onde o Liverpool, de Diogo Jota, recebe o AC Milan, de Rafael Leão, emblema que não joga a fase de grupos desde 2013/14.

Economia

Os contribuintes que não pagaram até 31 de agosto o IRS relativo aos rendimentos auferidos em 2020 têm até hoje para fazerem um pedido e pagamento em prestações, podendo fazê-lo de forma simplificada no Portal das Finanças.

Os pedidos de pagamento em prestações na versão simplex estão disponíveis para montantes de dívidas de imposto até cinco mil euros.

Este regime prestacional simplificado não exige a prestação de garantias, desde que o contribuinte não tenha outras dívidas fiscais, e permite que o valor a pagar seja dividido até um máximo de 12 prestações.

Para se beneficiar de um plano prestacional é ainda necessário que a declaração anual do IRS tenha sido entregue dentro do prazo.

Internacional

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, profere hoje, no Parlamento Europeu (PE), o discurso sobre o Estado da União Europeia (UE) e as prioridades para 2022.

Com a pandemia da covid-19 a dominar ainda a agenda, o segundo discurso anual sobre o Estado da UE de Von der Leyen deverá abordar a recuperação económica do bloco europeu, apoiada nas transferências de fundos de recuperação para os Estados-membros, no âmbito do instrumento temporário 'NextGenerationEU' para combater as consequências económicas da covid-19.

A questão dos refugiados, que se cruza com a da política externa europeia, também será central na intervenção da presidente da Comissão.

A transição digital e verde, com o pacote de medidas climáticas em pano de fundo, são outros temas que deverão constar do discurso de Ursula von der Leyen perante os eurodeputados.

Lusofonia

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, inicia hoje uma visita a Moçambique, onde irá contactar com projetos apoiados por Portugal e anunciar investimentos ao nível da cooperação na ordem dos dois milhões de euros.

O governante português, em declarações à agência Lusa, explicou que nesta visita de quatro dias irá participar numa conferência de doadores para a água, na qual anunciará a disponibilidade de Portugal em apoiar com um milhão de euros, nos próximos três anos, "projetos no domínio do abastecimento de água, para serem desenvolvidos necessariamente por empresas portuguesas".

O que vai ficar definido, pormenorizou, é que em cada mês de novembro destes três anos, Moçambique diga o que quer fazer no ano seguinte.

O ministro vai ainda assinar dois projetos na área da conservação da natureza: 150 mil euros para a reserva de elefantes de Maputo, conduzido pelo Serviço de Parques e Reservas de Moçambique, e 150 mil euros para a recuperação dos mangais de Marromeu, a cargo do Parque da Gorongosa.

Já no próximo ano, o Governo português vai financiar, com 280 mil euros, a segunda fase dos planos locais de adaptação, e um projeto, cujo valor ainda não está totalmente definido, para a reflorestação do mogno africano.

João Pedro Matos Fernandes recordou que, em 2017, quando começou o Fundo Ambiental, Portugal manifestou a intenção de financiar projetos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste na ordem de 10 milhões de euros, valor que atingiu, em 2021, os 11,5 milhões de euros.

Destes 11,5 milhões de euros, referiu, 1,8 milhões de euros foram investidos em Moçambique, até final de 2020, nomeadamente em sete projetos no ciclo de água, no reforço no abastecimento de água, principalmente em Maputo.

País

O Tribunal de Coimbra profere hoje a sentença de um camionista de 43 anos acusado de atropelar mortalmente o antigo amante da ex-mulher, em 2014, na Tocha, concelho de Cantanhede.

A leitura da sentença esteve inicialmente marcada para 07 de julho, mas foi adiada depois de o coletivo ter elencado uma série de factos que podiam ser importantes de constar na decisão e que não estavam presentes na acusação. Por esse motivo, foi dada a possibilidade de a defesa ter conhecimento desses mesmos factos e contestá-los.

De acordo com o Ministério Público (MP), o arguido, que estava casado desde 2001, teve conhecimento em junho de 2014 de que a mulher mantinha uma relação extraconjugal com a vítima.

No verão desse ano, a ex-mulher confirmou-lhe que tinha tido uma relação extraconjugal com a vítima, mas que a relação tinha terminado e que o antigo amante, inconformado com a decisão, continuava a abordá-la sobre o fim da relação, contou o MP.

Em 17 de setembro, por volta das 04:00, o arguido deslocou-se da sua casa para o local de trabalho, tendo no percurso avistado a vítima, que se encontrava ao lado do seu carro, estacionado na berma.

Depois de chegar à empresa e com um veículo pesado de mercadorias, o arguido terá alterado o trajeto para passar na rua onde tinha avistado a vítima, tendo embatido de frente contra o homem, que acabou por morrer.

No julgamento, o camionista afirmou que o que se passou foi um acidente e que perdeu o controlo do camião.

Sociedade

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) realiza uma "manifestação simbólica" com base em concentrações relâmpago à porta das instituições de saúde, para reivindicar melhoria de condições de trabalho.

O presidente da FNAM, Noel Carrilho, disse à Lusa que a iniciativa, denominada "Flash Manif -- Pelos médicos e pelo SNS", surge por ocasião da celebração do dia do SNS e reflete problemas com vários anos e sem resolução até ao momento.

A FNAM solicita que os médicos se apresentem às 11:00 à porta das instituições de saúde em que trabalham de modo a criar uma manifestação alargada e descentralizada sem que interrompam "a sua atividade assistencial para manifestar o seu descontentamento".