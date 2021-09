Saiba o que hoje é notícia

O corpo do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, falecido na sexta-feira aos 81 anos, vai estar hoje em câmara ardente no antigo picadeiro em Belém, Lisboa.

O velório, no antigo picadeiro real, depois adaptado a Museu Nacional dos Coches, que fica junto ao Palácio de Belém, estará aberto ao público entre as 12:00 e as 23:00 de sábado, e a cerimónia oficial nos Jerónimos decorrerá entre as 11:00 e as 13:00 de domingo.

As cerimónias fúnebres de Estado terão início pelas 10:10, com uma primeira paragem na Câmara Municipal de Lisboa, entre as 10:35 e as 10:45, passando o cortejo fúnebre depois pela Rua do Arsenal, pela Praça do Comércio, Avenida da Ribeira das Naus, Cais do Sodré, Avenida 24 de Julho e Avenida da Índia, até chegar à Praça Afonso de Albuquerque.

À chegada a Belém, o cortejo fúnebre será recebido pelas três mais altas entidades do Estado: o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre sábado e segunda-feira, e cerimónias fúnebres de Estado.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989-1992) e Presidente da República (1996-2006), morreu hoje aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Bienal de Arte Contemporânea da Maia inicia-se hoje, em vários espaços do Fórum da Maia, com projeto curatorial de José Maia focado no conceito de "Ágora", reunindo 72 criadores.

O programa incluirá exposição, intervenções no espaço público, mostras de vídeo e criações digitais para o 'online', rádio e televisão, performances e concertos.

Hoje e no último sábado, 16 de outubro, serão apresentadas performances e concertos no Jardim Central e nos auditórios interior e exterior do Fórum. Hoje, Ana Deus dará um concerto-performance, seguindo-se apresentações do Coletivo Café CCOP e de Rodrigo Paglieri antes de terminar com o concerto de O Gringo Sou Eu.

No Jardim Central, paralelamente às exposições, pode-se experienciar as intervenções artísticas temporárias, ouvir a rádio da bienal concebida por Rodrigo Paglieri, ler o jornal de parede e arquivo da Bienal de Luís Sousa Teixeira, conversar e assistir a debates com artistas e investigadores como Eduarda Neves, João Sousa Cardoso, Nuno Ramalho ou assistir a concertos.

O festival Douro Rock, no Peso da Régua, está de regresso hoje e domingo, com as bandas portuguesas GNR e The Gift como cabeças de cartaz.

O evento, que não se realizou em 2020 devido à pandemia de covid-19, muda-se desde a margem do rio Douro para a Alameda dos Capitães, zona exterior do auditório do Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

Hoje, o festival abre com Cassete Pirata, seguindo-se Samuel Úria, que antecede os The Gift. No domingo, é a vez de NEEV, Três Tristes Tigres e GNR.

DESPORTO

Sporting e FC Porto protagonizam o primeiro clássico da temporada, enquanto o Benfica defende a liderança da I Liga portuguesa de futebol nos Açores, perante o Santa Clara, no arranque da quinta jornada.

'Leões' e 'dragões', em igualdade pontal com 10 pontos, defrontam-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, às 20:30, já depois da equipa de Jorge Jesus, que comanda o campeonato com 12, ter atuado no campo do Santa Clara (18:00).

Do lado do Sporting, atual campeão nacional, Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Tiago Tomás são baixas confirmadas na equipa de Rúben Amorim, devido a problemas físicos, enquanto no FC Porto, os colombianos Uribe e Luiz Díaz e o mexicano Corona poderão não estar em condições de jogar, por terem regressado tarde das respetivas seleções.

Nos Açores, perante o 12.º classificado, o Benfica vai tentar aumentar a vantagem na liderança do campeonato e manter o registo totalmente vitorioso na prova, num encontro em que Jorge Jesus terá Otamendi (Argentina) e Lucas Veríssimo (Brasil) em dúvida, também por causa da pausa das seleções.

A jornada arranca oficialmente às 15:30, na Mata Real, com jogo entre Paços de Ferreira e Sporting de Braga, um embate entre duas equipas que na última temporada acabaram a I Liga em zona europeia.

ECONOMIA

O novo regime do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias que determina que as cargas e descargas de mercadorias passam a ter um tempo máximo de espera de duas horas entra hoje em vigor.

Aprovado pelo Conselho de Ministros em 17 de junho e publicado em 13 de julho, o diploma que altera o decreto-lei que estabelece o regime jurídico do contrato de transporte rodoviário nacional de mercadorias, incluindo os tempos de espera, surgiu na sequência "do relatório entregue ao Governo pela comissão de acompanhamento que avaliou o modelo de autorregulamentação consensualizado e que concluiu que os tempos de espera continuam a ser excessivos".

O período máximo de espera de duas horas não se aplica aos contratos em vigor que disponham em sentido diferente nesta matéria, mas para os outros o regime cria a responsabilidade pelo tempo de espera, em caso de incumprimento do carregador, do expedidor, do destinatário ou do transportador.

Não obstante, o regime determina ser da responsabilidade do expedidor ou do destinatário, conforme se trate de carga ou descarga, garantir que procedimentos administrativos e aduaneiros "são antecipada e atempadamente cumpridos por forma a respeitar o período de espera de duas horas".

O transporte de produtos perecíveis é excecionado destes limites de tempo, devido à sua natureza, permitindo o novo regime que possa ser agendado em prazo inferior ao das 24 horas.

INTERNACIONAL

O Presidente dos EUA, Joe Biden, participa hoje em alguns dos principais eventos que assinalam o vigésimo aniversário do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001.

Ao lado da mulher, Jill, Joe Biden viajará para os três locais dos atentados -- o World Trade Centre, em Nova Iorque, o Pentágono, nos arredores de Washington D.C., e o Memorial Nacional ao Voo 93, em Shanksville, Pensilvânia -- para lembrar os trágicos eventos de 2001.

Em 11 de setembro de 2001, dois aviões de passageiros embateram, com alguns minutos de intervalo (08:46 e 09:04, horas locais, +5 em Lisboa), nas torres gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, provocando o seu desabamento poucas horas após o impacto; um terceiro avião conduzido pelos terroristas colidiu contra o edifício do Pentágono; um quarto avião despenhou-se num descampado em Shanksville, após os passageiros e tripulantes terem tentado tomar o controlo do aparelho.

Os atentados causaram a morte a cerca de três mil pessoas naquele que é considerado o maior ataque contra território norte-americano.