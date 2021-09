Saiba que notícias marcam o dia de hoje

A 76.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas começa hoje em Nova Iorque, com a tradicional apresentação do relatório sobre as atividades da organização apresentado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

Dividida entre as sessões da manhã e da tarde, a reunião, que se prolonga até dia 27, é subordinada ao tema "Construir Resiliência Através da Esperança - Recuperar da Covid-19, Reconstruir a Sustentabilidade, Responder às Necessidades do Planeta, Respeitar os Direitos das Pessoas e Revitalizar as Nações Unidas".

A assembleia geral contará com intervenções de 33 chefes de Estado, entre eles o de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e os do Brasil, Jair Bolsonaro, Estados Unidos, Joe Biden, os dois primeiros na sessão matinal, após o discurso de Guterres.

A Assembleia Geral decorrer sob a presidência do ministro dos Negócios Estrangeiros das Maldivas, Abdulla Shahid, e entre os discursos de hoje, na sede das Nações Unidas, vai ouvir-se também o de Xi Jinping, Presidente da China, que, numa mensagem pré-gravada, encerrará os trabalhos da manhã.

Hoje, também é notícia:

Cultura

A 4ª edição do Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias tem início no Porto, integrado na 6ª edição do MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade.

Com origem em movimentos sociais que emergem de transformações políticas e de novos e renovados espaços de participação e criação artística, o encontro debate de que forma se implicam as práticas artísticas na criação coletiva de realidades e novos futuros, e tem por objetivo refletir sobre o risco e a diversidade destas experiências, pela produção partilhada de conhecimento entre as práticas académicas, artísticas e formativas, valorizando os saberes locais dos territórios envolvidos.

O encontro é coorganizado pelo Centro de História da Arte e Investigação Artística da Universidade de Évora, o Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Politécnico do Porto, o Instituto Politécnico de Lisboa, o Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, o Laboratório de Paisagens, Património e Território da Universidade do Minho, a Pele e o MEXE.

O livro "Ai Weiwei em Portugal", que retrata o trabalho mais recente do artista contemporâneo realizado no país, na base da exposição "Rapture", é hoje apresentado na Cordoaria Nacional, em Lisboa, que acolhe a mostra.

Com fotografia de Juliette Bayen e Prefácio de Marcello Dantas, a obra regista a produção das obras, desde a escolha dos materiais, aos artifícios e técnicas típicas portuguesas que culminaram na conceção das obras inéditas para a maior exposição do artista na Europa.

A sessão de apresentação de "Ai Weiwei em Portugal" tem início às 10:00, no 'foyer' da exposição "Rapture - Ai Weiwei", na Cordoaria Nacional.

Desporto

A fase de grupos da Taça da Liga de futebol arranca hoje com o primodivisionário Vitória de Guimarães a visitar o terreno do Sporting da Covilhã, do segundo escalão, no Grupo A, de que faz parte o Benfica.

O Vitória de Guimarães vem de três empates consecutivos, todos para o campeonato, prova em que ocupa o 10.º lugar, com sete pontos, enquanto o Sporting da Covilhã não vence há quatro jogos seguidos e soma nove pontos na II Liga.

Para alcançar a fase de grupos, os vimaranenses deixaram pelo caminho o Leixões (4-1) e o Casa Pia (1-0), todos do segundo escalão, enquanto a formação da Covilhã bateu o Trofense (3-0) e o Mafra (3-1).

O encontro vai decorrer no Estádio Municipal José dos Santos Pinto, na Covilhã, e tem início agendado para as 20:15.

O Sporting, detentor do título, só faz a sua estreia na prova em 26 de outubro, perante o Famalicão, no Grupo B.

Economia

A Autoeuropa vai retomar hoje a produção, com o turno de trabalho que se inicia pelas 23:40, após uma paragem devido à falta de semicondutores, adiantou à Lusa fonte oficial da empresa.

Segundo a fábrica do grupo alemão Volkswagen, a produção será retomada com o turno das 23:40, pelo que o regresso à normalidade já se vai verificar na quarta-feira.

A empresa anunciou a paragem no sábado, indicando que esta levou ao cancelamento de 95 turnos e a 28.860 unidades perdidas.

Face às sucessivas paragens devido à falta de componentes, desde o início da pandemia, a administração da Autoeuropa anunciou na semana passada que pretende recorrer ao "programa de apoio à atividade económica" e garantir o rendimento individual de cada colaborador da empresa.

A Reserva Federal (Fed) norte-americana inicia hoje uma reunião de dois dias, da qual se esperam sinais sobre uma possível redução dos estímulos que foram adotados para apoiar a economia.

As decisões, que serão anunciadas na quarta-feira, têm envolvido alguma expectativa da parte dos mercados internacionais.

Os economistas esperavam que o banco central dos EUA pudesse anunciar planos para o início da redução dos apoios de 120 mil milhões de dólares, que estão a ajudar a manter baixas as taxas de juro de longo prazo.

Mas, nos últimos dias, os analistas têm vindo a mostrar algumas dúvidas acerca dessa possibilidade já que os dados disponibilizados revelam que foram criados somente 235 mil empregos nos EUA, em agosto, número que ficou aquém das previsões, que apontavam para 720 mil empregos.

O número de novos empregos em agosto é o mais baixo dos últimos sete meses, nos EUA. Em julho foram criados cerca de um milhão de empregos na maior economia mundial.

Lusofonia

As Procuradorias-gerais de Moçambique e de São Tomé assinam hoje um memorando de entendimento para a cooperação jurídica e judiciária.

O memorando, a ser assinado pela procuradora-geral moçambicana, Beatriz Buchili, e pelo seu homólogo são-tomense, Kelve Nobre de Carvalho, vai incidir na cooperação dos dois Estados no combate à criminalidade organizada e transnacional, indicou uma nota do Ministério Público moçambicano.

O memorando será assinado no âmbito de uma visita de trabalho que Kelve Nobre de Carvalho realiza desde segunda-feira a Moçambique, com o objetivo de fortalecer as relações entre as duas entidades.

Além de reforçar a cooperação entre as entidades através do memorando, segundo a agenda da visita Kelve Nobre de Carvalho vai proferir, em Maputo, uma palestra cujo tema é "Experiência da República Democrática de São Tomé e Príncipe na Cooperação Internacional".

País

O transporte fluvial da Transtejo e da Soflusa vai sofrer constrangimentos entre hoje e quinta-feira, devido a uma greve parcial de trabalhadores, de três horas por turno, depois de terem voltado a falhar as negociações entre administração e sindicatos.

Segundo Paulo Lopes, dirigente da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), o Governo "quer manter mais um ano de congelamento de salários, não aceitando o subsídio proposto mais a valorização salarial".

Desta forma, a travessia fluvial entre as duas margens vai sofrer constrangimentos ao início da manhã e no final do dia entre hoje e quinta-feira, com a empresa a referir na sua página da Internet não ser possível garantir o serviço regular. No 'site' estão indicadas as ligações previstas.

Trabalhadores das duas empresas (com uma administração comum), que fazem as ligações fluviais entre a denominada Margem Sul (do Tejo) e Lisboa, estiveram em 20 de maio em greve de três e duas horas por turno, voltando a paralisar parcialmente em junho e julho.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.

Sociedade

A realização em Portugal do Fórum Europeu para a Redução de Riscos de Catástrofes (EFDRR), entre 24 e 26 de novembro, é apresentada pela secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar e pelo diretor regional para a Europa e Ásia central do gabinete das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Catástrofes, Octavian Bivol.

O EFDRR de 2021 reunirá um total de 55 Estados-membros a nível ministerial, regional e local, bem como parceiros da Europa e da Ásia Central, para o debate sobre a redução do risco de desastres e o combate e resposta aos impactos crescentes das alterações climáticas.

Entre os principais tópicos em discussão estarão a aprendizagem com a experiência na resposta à pandemia Covid-19 e a resposta aos desafios dos impactos crescentes das alterações climáticas.