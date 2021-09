Portugal a dois pontos de atingir 85% da vacinação completa

Mais de 8,5 milhões de pessoas já têm a vacinação completa contra a covid-19, o que faz com que Portugal esteja a dois pontos percentuais de atingir a meta de 85% da população totalmente vacinada.

Segundo relatório da vacinação hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), 83% da população concluiu a vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 e 86% - quase 8,9 milhões de pessoas -- já tem pelo menos uma dose da vacina.

Recentemente, a `task force´ que coordena este processo estimou que, na próxima semana, seja alcançado o objetivo de vacinar 85% dos portugueses, percentagem que o plano de desconfinamento do Governo aponta como referência para avançar para a terceira e última fase do alívio das restrições impostas para controlar a pandemia.

Por faixas etárias, a maior subida na última semana registou-se na vacinação completa dos jovens dos 12 aos 17 anos, que está agora nos 72% (cerca de 450 mil pessoas), enquanto 87% (mais de 538 mil) estão vacinados com pelo menos uma dose.

O relatório da vacinação avança ainda que 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.

Quanto à cobertura por regiões, apenas os Açores (79%) e o Algarve (76%) estão abaixo dos 80% de vacinação completa.

O Norte continua a liderar no que se refere à população que concluiu a sua vacinação (85%), seguido de perto pelo Centro e o Alentejo, as duas regiões com 84%, Lisboa e Vale do Tejo (81%) e a Madeira (80%).

Desde que se iniciou o plano de vacinação, em 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 18,8 milhões de vacinas e foram distribuídas pelos centros de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas quase 15,8 milhões de doses.

A covid-19 provocou pelo menos 4.696.559 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,01 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.925 pessoas e foram contabilizados 1.063.100 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.