O navio patrulha oceânico NRP Sines chega esta quarta-feira à Madeira para assegurar o patrulhamento no mar, informou o Capitão do Porto do Funchal em comunicado. Isto acontece depois de 14 militares do NRP Douro terem testado positivo à covid-19, deixando o navio impedido de realizar missões.

O NRP Sines vai permanecer na Região até ao dia 17 de Agosto, com o objectivo de “assegurar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de patrulhamento marítimo, apoiar os órgãos de protecção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar”.

É o terceiro navio de uma série de quatro da classe Viana do Castelo e foi lançado à água a 3 de Maio de 2017 e aumentado ao efectivo a 6 de Julho de 2018. Esta patrulha oceânico foi construída nos estaleiros navais West Sea em Viana do Castelo.​

Tem um comprimento de 83.10 metros, um deslocamento de 1850 toneladas, atinge uma velocidade máxima de 21 nós e tem uma autonomia de 5000 milhas.

É comandado pela Capitão-Tenente Ester Eunice Pereira Lopes e têm uma guarnição de 47 militares (9 oficiais, 9 sargentos e 29 praças).