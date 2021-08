CDU promove iniciativa política na zona do Lazareto

A CDU promoveu uma iniciativa política no Funchal, na zona do Lazareto, sobre as fundas desigualdades sociais que crescem na cidade.

Nesta iniciativa disse Edgar Silva, candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal, que "apesar dos profissionais da propaganda tudo fazerem para criar a ilusão de que se esbateram as desigualdades, a realidade é feita de grandes abismos sociais. No Funchal, bem perto do centro da cidade, somos confrontados com desigualdades gritantes nas condições de vida das populações".

De acordo com Edgar Silva, "nas Pontes do Lazareto, a partir do Largo da Forca, os governantes prolongam situações de vergonhosa injustiça social. por falta de investimento público para qualificar os territórios e de modo a promover melhores condições de vida para quem aqui vive, Esta zona dos esquecidos é o resultado de muitas e graves negligências quer do PS na Câmara Municipal do Funchal, quer do PSD enquanto lá esteve em maioria".

Numa zona da cidade do Funchal em que as promessas de novas acessibilidades, de novos arruamentos, de infraestruturas básicas, não passaram de propaganda barata, afirmou Edgar Silva: "Os manipuladores da propaganda procuram fazer crer através da sedução e da ilusão que uma mudança estaria em curso, que as populações estariam quase a sair dos lugares de exclusão, que estariam à beira de deixar de ser injustiçadas. Ora, a realidade demonstra, aqui no Lazareto e em tantos outros lugares do Funchal, como as desigualdades e as injustiças não param de crescer. Ou seja, nem com PS, nem com PSD, com a mesmidade das políticas, com o rotativismo, os problemas não só se prolongam, como se agravam». Para a candidatura da CDU a propaganda não consegue alterar a realidade social e económica. Como afirmou Edgar Silva: «basta que algures caia um galho de uma árvore para que a realidade exponha a confusão e o desgoverno, as contradições e as incompetências instaladas, mas quase sempre camufladas pela propaganda".

Para a CDU "as soluções para os problemas das populações não se resolvem com os profissionais da propaganda. Para vencer tão fundas desigualdades e tamanhas injustiças são necessárias outras prioridades para o desenvolvimento, outros compromissos, outras orientações e novas políticas".