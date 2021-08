CDU destaca a importância da cultura no nível autárquico

O escultor Francisco Simões foi o convidado da CDU para mais uma edição do Ciclo de ‘Conversas com Sequências’. ‘A Cidade na Escola, na Educação, na Cultura’ foi o tema da sessão que decorreu esta quarta-feira e que serviu para a CDU debatido o pilar da cultura como componente essencial do projecto autárquico.

Francisco Simões destacou como “existe um tripé fundamental para um novo projecto de desenvolvimento humano e social em que a cidade se edificará na confluência do diálogo com a escola, com a educação e com a cultura. E desta forma deverão emergir outras configurações das políticas para a cultura, o mesmo é dizer para um novo projeto de desenvolvimento”.

Sobre a cultura como direito universal, nesta iniciativa foi sublinhado como a democracia cultural pressupõe responsabilidades fundamentais das entidades públicas e, em particular, do poder autárquico, combinadas com a participação e a criatividade individuais e colectivas.

O escultor convidado destacou a relação e articulação da cultura com a escola e a educação, por oposição ao insignificante papel da daquela no actual poder local da Região, reflectido no crónico subfinanciamento. O prelector insistiu na criação de um serviço público para o sector da cultura e nas implicações da extensiva criação desse serviço.