Helena Freitas defende estratégias para fixar população jovem em São Vicente

A candidata pelo PS à câmara Municipal de São Vicente, Helena Freitas, defende que o desenvolvimento do concelho de São Vicente tem de ser feito com uma linha estratégica clara, com critério e dando resposta às verdadeiras prioridades de quem vive e trabalha no concelho.

Helena Freitas aponta que o investimento municipal tem de ser aplicado de acordo com as necessidades reais da população e não para "inaugurações com fins eleitoralistas", referindo-se à inauguração da nova biblioteca municipal, realizada esta quarta-feira, 4 de Agosto, que contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

A candidata do PS critica a postura de “mão estendida” do executivo liderado por José António Garcês. “Ver um presidente da Câmara a fazer uma lista de pedidos avulsos a Miguel Albuquerque não faz sentido numa autarquia que tem em 2021 um orçamento municipal de quase 8 milhões de euros. Os interesses de São Vicente têm de ser defendidos de outra forma, pedindo apoio ao Governo Regional para projectos que possam fazer a diferença do ponto de vista económico e social”, considera Helena Freitas.

Nada temos contra o facto de o concelho passar a contar com uma nova biblioteca. O que nos preocupa é o facto de se inverter as prioridades. Querer construir uma nova escola primária e um novo pavilhão desportivo sem ter uma estratégia para inverter a tendência de despovoamento que afecta o nosso concelho, que crie incentivos para a fixação de jovens e famílias aliados à criação de postos de trabalho, revela que o actual executivo está agarrado a um modelo de desenvolvimento desligado da realidade. Helena Freitas, candidata à câmara Municipal de São Vicente

Para a candidata, o concelho de São Vicente tem de implementar com urgência uma estratégia para fixar população jovem e combater o despovoamento do concelho. Helena Freitas aponta como soluções conciliar uma estratégia de captação de investimentos com uma aposta na criação de oportunidades, nomeadamente com uma aposta consistente na área do ensino profissional e a criação de condições para captar investidores para o concelho, seja na agricultura, como na área do turismo, onde o concelho tem um grande potencial ainda por explorar.

Helena Freitas deixa críticas também ao anúncio feito por Miguel Albuquerque, que adiantou que o Governo Regional vai avançar com a requalificação da frente mar de São Vicente.