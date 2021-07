JS defende estratégia de futuro para Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira

A Juventude Socialista da Madeira defendeu uma estratégia de futuro para a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.

Pedro Calaça Vieira, líder da JS Madeira, afirmou que "num relatório do Tribunal de Contas de 2016, apresentou-se a existência de inúmeras irregularidades ao nível do contrato de concessão que mostram a ilegalidade da adjudicação do contrato".

O Governo Regional reclama há vários anos dívidas da concessionária ao Governo de cerca de 1,2 milhões de euros, faltando vontade política e estratégica para a resolução deste problema". Pedro Calaça Vieira

Segundo a JS Madeira, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira enquanto polo estratégico da formação do sector da hotelaria e turismo da Região, não pode estar sem rumo e sem visão muito mais tempo.

"Este dossier já passou pelo Dr. Eduardo Jesus, depois para a Dra. Paula Cabaço e encontra-se actualmente na pasta do Dr. Jorge Carvalho, destes três secretários regionais (dois do Turismo, outro da Educação), nenhum conseguiu resolver esta lacuna". Pedro Calaça Vieira

Continuou dizendo que, "em 2020, o secretário regional da Educação referiu que o Governo procurava uma solução e referiu que essa concessão terminaria em 2021, estando em estudo o modelo a adoptar". Algo que, conforme referiu, "não foi cumprido".

Pedro Calaça Vieira afirmou que, "em Março deste ano, o Governo chegou a acordo com a concessionária, após vários processos judiciais, tendo o GR que pagar à concessionária cerca de 3,9 milhões, enquanto a empresa paga as dívidas referentes ao aluguer em atraso".

A conclusão que a JS Madeira chega é que "nada está definido quanto ao futuro desta Escola, estando a resolução do problema sistematicamente a ser adiada".