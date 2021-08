Armando Santos quer fixar mais jovens em Câmara de Lobos

Com a chegada das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência à Madeira e, tendo em conta que um dos sectores contemplados com estas verbas é o sector da habitação, o candidato do CDS-PP à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Armando Santos, defende que sejam trabalhados dois eixos que considera serem essenciais para o município.

São eles: a criação de habitação a custos controlados para dar oportunidade aos jovens de poderem adquirir a sua própria habitação; e a criação de rendas acessíveis para que, quem não tenha a possibilidade de adquirir um imóvel, consiga iniciar um projecto de vida em comum ou até individualmente.

"Estas duas oportunidades irão, certamente, fixar mais jovens no concelho de Câmara de Lobos", referiu.

"Tendo em conta a informação dos censos, e embora tenha havido uma redução na população, Câmara de Lobos ainda consegue ter alguma renovação geracional, mas não sabemos por quanto tempo. Desta feita, é impreterível criar condições para que as pessoas se fixem no concelho. Não esquecendo que Câmara de Lobos é mais do que Câmara de Lobos e Estreito de Câmara de Lobos. Temos cinco freguesias e é importante olhar para todas elas, dando-lhes as mesmas oportunidades", acrescentou.

Sobre a promessa do aumento do parque habitacional, disse que esse aumento permitirá que a câmara consiga dar resposta a uma das ambições do CDS-PP Madeira há algum tempo, que é a redução do IMI.

"Se aumentarmos as casas, se aumentarmos o número de apartamentos, se tivermos um maior número de pessoas a residir no concelho de Câmara de Lobos, acreditamos que a Câmara poderá dar encaminhamento a uma das propostas do CDS que é baixar o IMI para os habitantes. Só assim faz sentido estarmos na política, trabalhar para as pessoas", concluiu.