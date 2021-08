Incêndio Dixie torna-se no terceiro maior da história da Califórnia

O incêndio florestal que atinge o norte da Califórnia alastrou de forma descontrolada durante a última noite e tornou-se no terceiro maior incêndio da história do Estado, alimentado por altas temperaturas e ventos fortes.

O incêndio Dixie arrasou entre quarta e quinta-feira a pequena localidade de Greenville, mas para hoje eram aguardadas melhores condições atmosféricas para ajudar no combate às chamas.

Este incêndio, que se iniciou em 14 de julho, já calcinou mais de 175.000 hectares, anunciou hoje o Departamento florestal e de proteção contra incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Nos últimos dias, o Dixie progrediu de forma muito rápida e alarmante. Na quarta-feira era o 11.º maior incêndio da história da Califórnia, na quinta-feira escalou para a sexta posição e hoje alcançou o terceiro posto.

O Dixie arrasou cerca de 64.000 hectares desde a manhã de quarta-feira, que se juntaram os 111.000 hectares já calcinados.

Os mais de 5.200 efetivos dos serviços de emergência apenas conseguiram conter este incêndio em 35% da sua área, um número que não registou alterações nos últimos dois dias.

As autoridades referiam que as altas temperaturas e ventos fortes estavam a dificultar a ação dos bombeiros, mas o Cal Fire admitiu que nos vales da frente ocidental do incêndio se esperava mais humidade no dia de hoje, e que poderia ajudar no combate às chamas.

Entre quarta-feira durante a noite e quinta-feira o Dixie deixou um rasto de destruição à sua passagem por Greenville, uma pequena localidade com mais de 1.000 habitantes e praticamente arrasada pelas chamas.

O fogo destruiu numerosos edifícios e calcinou grande parte deste povoado situado a norte da Serra Nevada, noroeste da Califórnia.

Fundada durante a febre do ouro no século XIX, Greenville foi totalmente evacuada há alguns dias devido à crescente ameaça do Dixie.

Na ausência de uma avaliação mais exaustiva, as autoridades admitem que três em cada quatro edifícios de Greenville foram destruídos, noticiou hoje diário Los Angeles Times.

Segundo a avaliação oficial do Cal Fire, o Dixie arrasou 91 edifícios e 43 estruturas menores. Na quinta-feira, foi ainda ordenado o encerramento do Parque nacional Lassen Volcanic como medida de precaução.

Apesar de permanecer em curso a investigação sobre a causa do incêndio, a principal hipótese aponta para uma falha na rede elétrica.

Este incêndio motivou as piores recordações à população da vizinha Paradise, uma cidade destruída em 2018 pelo mais mortífero incêndio da história da Califórnia.

Na ocasião, o incêndio provocou 85 mortos e foi espoletado por uma falha numa linha de transmissão de eletricidade.

Na Califórnia o pico da temporada de incêndios decorre habitualmente entre setembro e novembro, sugerindo que o Estado ainda permanece sob a ameaça de novas catástrofes.