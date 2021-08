Não houve vencedores do primeiro prémio do sorteio desta sexta-feira, 6 de Agosto, do Euromilhões. Assim, na próxima terça-feira há Jackpot de 94 milhões de euros.

No sorteio de hoje, houve oito segundos prémios, no valor de 99 mil euros, mas nenhum para o nosso país. Para Portugal vieram cinco terceiros prémios, de perto de 11 mil euros.