A Madeira é uma das três regiões do País que mantém o número de reprodução efectivo acima de um. Na prática, a Região regista um R(t) de 1,01, o mesmo que a região Centro, enquanto o Alentejo está com um R(t) de 1,05, o mais alto do País.

Foram ainda estimados os valores de R(t) para a região Norte (0,92), Lisboa e Vale do Tejo (0.87), que tem o mais baixo índice de transmissibilidade neste momento, Algarve (0,94) e Região Autónoma dos Açores (0,99).

Estes valores reportaram-se a cinco dias, entre 28 de Julho e 1 de Agosto.

A Madeira é, ainda assim, a região que tem o mais baixo número médio de novos casos, com 29 infecções. O Norte lidera com 818, seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com uma média de 813 novos casos diários.

A região Algarve apresenta uma taxa de incidência acumulada superior a 480 casos por 100.000 habitantes, as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Autónoma dos Açores superior a 240 casos por 100.000 habitantes, e as regiões Centro e Autónoma da Madeira superior a 120 casos por 100.000 habitantes.

Segundo o último relatório de ‘nowcasting’ da evolução do número de casos de covid-19 em Portugal, hoje revelado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) todas as regiões do continente apresentam nos últimos dias desaceleração do aumento do número de novos casos ou mesmo uma inversão da tendência para decrescente.