Saúde promove hoje 'Open Day' de vacinação em Santa Cruz

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil promove hoje mais um 'open day' de vacinação contra a COVID-19 com a vacina da AstraZeneca, desta feita em Santa Cruz.

A iniciativa decorre no centro de vacinação do concelho, entre as 11 e as 18 horas.

Já no sábado, e tal como já foi noticiado, no centro de vacinação do Funchal (Tecnopolo), entre as 13 e as 19 horas, haverá um 'open day' dedicado aos jovens residentes na RAM com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, desta feita com a vacina da Pfizer.

O processo para estes open days é simples, não requer marcação prévia e destina-se a todos os cidadãos, residentes na Região Autónoma da Madeira, com idade igual ou superior a 18 anos que ainda não foram vacinados.