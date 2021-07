Pedro Fino destaca importância das limpezas na estrada na Fajã da Ovelha

Pedro Fino, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, e António Ferreira, Director Regional das Estradas, estiveram hoje com Sara André, candidata do PSD à Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha, na estrada regional desta freguesia para observarem os trabalhos de limpeza das bermas.

Sara André enalteceu a prontidão da actuação do Governo Regional com o início dos trabalhos de limpeza da estrada regional na Fajã da Ovelha, após um pedido formal da equipa candidata do PSD à Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha onde foi manifestada a importância dessa limpeza para as populações locais.

A candidata estranha os comentários do candidato Gabriel Neto, de que já tinha tratado deste assunto com pedidos sobre esta matéria, uma vez que a Direção Regional de Estradas não recebeu, recentemente, qualquer pedido ou reclamação da actual presidência da Junta. Para além da revindicação de Sara André e da sua equipa, aquela Direção Regional recebeu formalmente a reclamação de uma unidade hoteleira e de uma moradora desta freguesia.

Sara André critica a postura passiva do candidato do CDS dizendo que não basta vir “mandar umas bocas para as redes sociais ou comunicação social a dizer que já falou”.

"Mais do que isso, é preciso trabalhar insistentemente em nome da população da Fajã da Ovelha e reivindicar formalmente, cumprindo com todos os procedimentos exigidos a instituições responsáveis, como uma Junta de Freguesia."

“Não vamos desistir de dar voz à população da Fajã da Ovelha. Comprometemo-nos a usar todos os meios para que as instituições, sejam elas o Governo ou a Câmara Municipal, cumpram com as suas obrigações para com esta população. Nunca nos ouvirão dizer que não fazemos porque a responsabilidade é dos outros. Nunca nos ouvirão dizer que já falámos, como se tal fosse trabalho suficiente para podermos aceitar, resignadamente, que as necessidades desta freguesia não podem ser ultrapassadas. Vamos lutar em nome da nossa população para que as coisas se concretizem. Esta é mais uma prova que não vamos parar.”

Pedro Fino, Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, por sua vez destacou a importância da manutenção desta estrada, não só pelo seu interesse turístico como pela sua importância para uso das populações locais. Anunciou que o Governo Regional irá proceder ao concurso público para a manutenção das estradas regionais, comprometendo-se assim que estas serão alvo dos trabalhos necessários para que a sua manutenção seja garantida.