Representante da República reuniu-se com recém-nomeado comandante da unidade militar Aeródromo de Manobra n.º 3

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta quinta-feira no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o tenente-coronel João Gomes, recém-nomeado comandante da unidade militar Aeródromo de Manobra n.º 3, localizado no Porto Santo.

No decurso da audiência, diz em comunicado, o Representante da República reiterou a mensagem que dirigiu ao novo comandante por ocasião na cerimónia da mudança de comando, realizada a 30 de Julho no Porto Santo, destacando a importância fundamental da missão da Força aérea na Região e, em particular, naquela ilha, nomeadamente as evacuações sanitárias, as operações de busca e salvamento e, recentemente, no transporte de vacinas.

O Representante da República manifestou o seu elevado apreço por esta unidade militar, desejando que possa ampliar cada vez mais as suas capacidades operacionais, e que possa continuar a contribuir, de múltiplas formas, para superar as limitações causadas pela dupla insularidade do Porto Santo.