Madeirenses nomeados para o Hungria/Espanha

Será o quarto encontro da dupla de árbitros internacionais madeirenses no torneio Olímpico de andebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ricardo Santos e Duarte Fonseca estão nomeados para dirigirem amanhã o encontro no grupo B em femininos que vai colocar frente a frente as poderosas formações de Espanha e da Hungria. Um encontro a ter lugar às 19h30 locais, 11h30 na Região. Relembremos que na equipa de Espanha alinha Alexandrina Barbosa que antes de se naturalizar espanhola defendeu as cores do Madeira Andebol SAD. Com esta quarta nomeação os madeirenses assumem um papel de grande destaque na segunda participação Olímpica depois dos jogos do Rio de Janeiro em 2016.