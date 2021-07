SESARAM reuniu com as associações de táxis da RAM

Com o objectivo de avaliar a distribuição de serviços e manter o cumprimento dos princípios de igualdade, transparência e concorrência, o SESARAM promoveu, ontem, uma reunião entre as três associações de táxis: a Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM), a Associação de Táxis e Outros Transportes Terrestres da Madeira (TAXISRAM) e a Associação Santacruzense de Táxis (ASAT)

De acordo com uma nota enviada às redações, o “SESARAM e as Associações congratulam-se pela evolução das negociações em benefício da melhoria do serviço prestado ao utente/doente”.

Ficaram acordado os seguintes pontos:



1. Analisada a distribuição de serviços realizada nestes dois meses, a distribuição dos meses oito e nove será realizada pela AITRAM, com acompanhamento das demais associações e do SESARAM.



2. Os meses 10 e 11 serão realizados pela TAXISRAM.



3. A ASAT manterá a sua actividade na freguesia de Santa Cruz e cooperará com as demais associações como sempre.

4. O Acordo de Transição dos pontos 1 e 2 será revisto, assim que seja possível dispor da plataforma electrónica de apoio à actividade dos profissionais de táxi, que integrará o módulo relacionado com o serviço de transportes de doente não urgente.



5. Ficou acordada uma nova reunião de monitorização e avaliação no dia 31 de Agosto de 2021.