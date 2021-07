Pedro Calado reforça compromisso com a causa animal

A causa animal está entre as prioridades de Pedro Calado para o futuro da cidade do Funchal. “É um compromisso nosso”, garantiu o candidato numa visita realizada, hoje, à ‘Associação Ajuda a Alimentar Cães’, no âmbito das Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD.

Na ocasião, o cabeça de lista da candidatura ‘Funchal sempre à frente’ salientou que "o abandono de cães e gatos e dos animais errantes é uma realidade que é conhecida por todos", reconhecendo que por detrás desta situação está um "problema social".

Aquilo que nós viemos prometer é que, através de programas de sensibilização, de educação dos miúdos, de programas a serem efetuados nas escolas e também de um grande programa de esterilização, efetuado com todas as juntas de freguesia do Funchal, a Câmara Municipal, a partir de outubro de 2021, vai abraçar este problema como sendo um dos grandes problemas a serem tratados.

Pedro Calado elogiou ainda o trabalho que é realizado pelas associações ligadas à causa animal, como é o caso da Ajuda a Alimentar Cães, que tem actuado, sobretudo, em torno da problemática dos animais abandonados, da esterilização e do tratamento dos cães e gatos que são recuperados das ruas.