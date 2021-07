“Evidências” levam Região a apostar na vacinação dos mais novos

A decisão de a Madeira avançar com a vacinação dos mais jovens, a partir dos 12 anos, prende com duas “evidências”, apontou Miguel Albuquerque.

“A covid-19 é uma doença que afectou e continuará a afectar os mais jovens”, referiu, esta tarde, o presidente do Governo Regional à margem da apresentação do livro 'Acreditar e Vencer' de Luísa dos Santos.

O facto de 1.631 crianças e jovens até aos 17 anos já terem contraído a doença na Madeira, serviu com argumento para Albuquerque defender a vacinação a jovens a partir dos 12 anos. “A vacinação é a melhor forma de suster a propagação e suster a doença”, salientou.

Quanto à recomendação da Direcção-Geral de Saúde apenas indicar a vacinação em caso de comorbilidades, que contraria em parte a decisão já antes tomada pela Região, o líder do executivo regional diz que a Madeira segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, escudando-se, ainda, na decisão de outros 15 países ocidentais que optaram por vacinar a partir dos 12 anos.

Miguel Albuquerque lembrou que a vacinação não é obrigatória.

Amanhã inicia-se na Madeira a vacinação a esta faixa etária da população mais jovem, estando agendado um ‘open day’ entre as 13 e as 19 horas, no Centro de Vacinação da Madeira, no Madeira Tecnopolo. Os interessados não precisam agendamento prévio. Nos próximos dias vão ter lugar acções semelhantes noutros concelhos da Região.

O Presidente do Governo voltou a falar em cerca de 20 mil jovens em condições para serem vacinados neste âmbito, não deixando de apontar a “resistência” que ainda existe. O importante, segundo lembrou, é abolir a “ideia falsa” de que a covid-19 não afecta os mais jovens, dando conta de casos em que as consequências da doença foram severas.

Além do risco associado à doença, os jovens são focos de propagação, podendo afectar os mais vulneráveis.