Bombeiros chamados ao Pico do Areeiro para socorrer turista

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses encontram-se no Pico do Areeiro, a fim de prestar socorro a um turista que se encontra em dificuldades nesse trilho, que faz ligação com o Pico Ruivo.

As primeiras informações dão conta de que o homem estará a sofrer um episódio de hipoglicémia, ou seja, uma queda dos níveis de açúcar no sangue. Os bombeiros terão de percorrer cerca de 45 minutos a pé para chegar junto da vítima. O homem poderá ser transportado de maca até à estrada, caso não recupere após socorro dos bombeiros no local, e transportado para o Hospital.