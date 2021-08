CMF e Associação Académica da UMa realizaram acção de limpeza

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) e a Associação Académica da Universidade da Madeira levaram a cabo, esta quarta-feira, uma extensa operação de limpeza nos espaços exteriores do Madeira Tecnopolo, na freguesia de São Roque.

Esta acção de limpeza envolveu cinco trabalhadores camarários afectos ao Departamento de Ambiente, que levaram todo o equipamento necessário para que esta intervenção pudesse decorrer de forma plena e segura, nomeadamente uma viatura, várias máquinas moto-roçadeiras, vassouras, pás, sacos, luvas, entre outros.

Foram oito os voluntários da Associação Académica da Madeira que se juntaram aos trabalhos no terreno e que compreenderam o corte e limpeza de ervas existentes nas bermas, a retirada de resíduos espalhados pela via pública e também do interior dos canteiros florais.