População do Curral dos Romeiros formada para agir em caso de incêndio florestal

O Núcleo de Protecção Civil Residente do Curral dos Romeiros realizou, hoje, um exercício que pretendeu formar para agir em caso de incêndio florestal. Esta acção ocorreu em colaboração com o Serviço de Proteção Civil do Funchal e a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.

"O exercício criou a oportunidade para os elementos do NPC do Curral dos Romeiros, colocarem em prática toda a informação apreendida ao longo da formação realizada, desde Agosto de 2016, a par de um teste aos procedimentos constantes no Plano Local de Emergência", refere nota da Protecção Civil Municipal.

Desta forma, foi utilizado o kit doado à comunidade pela CMF, composto por equipamentos de primeira intervenção, definindo estratégias de proteção defensiva das habitações numa situação de incêndio florestal.