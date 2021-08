Campeã olímpica foi 'estrela' na Madeira em 2020

A brasileira Ana Marcela Cunha venceu hoje, finalmente, a natação em águas abertas à terceira presença olímpica, ao terminar, em Tóquio, os 10 quilómetros em 1:59.30,8 horas, com a holandesa Sharon van Rouwendaal e a australiana Kareena Lee destinadas às restantes medalhas.

Aos 29 anos de idade a nadador fez história para o seu país e para o Mundo, mas também os seus festejos alcançados na Marina Odaiba, em Tóquio, chegaram à Madeira.

A ilha da Madeira, mais propriamente os mares madeirenses, foram também fundamentais na longa preparação da atleta para chegar a Tóquio e conquistar o ouro que tanto procurava desde os Jogos Olímpicos de Pequim 2008.

Foto MIUS

Toda esta ligação entre a atleta e a 'Peróla do Atlântico' deve-se à sua presença no evento internacional realizado em Setembro de 2020 na Região, onde veio a participar no Madeira Island Ultra Swim (MIUS).

Foto ASPRESS

Para além de ser uma das grandes figuras de cartaz da prova madeirense, a nadadora brasileira veio a fazer 'jus' ao estatuto de 'estrela mundial' para arrecadar o triunfo na distância dos 10 quilómetros e com o tempo de 02:10:25. Hoje a atleta conseguiu retirar mais de 10 minutos ao registo alcançado na Madeira.

Foto MIUS

Ana Marcela Jesus Soares da Cunha tornou-se nas águas da Obaida Bay, em Tóquio, campeã olímpica, a medalha que lhe faltava em olimpíadas, a mesma que havia escapado em Pequim-2008 e no Rio-2016. Se na primeira ela tinha apenas 15 anos de idade e garantiu um brilhante quinto lugar, na segunda oportunidade a prova terminou com gosto amargo onde não foi além do que o 10.º posto. Já em Londres-2012, a nadadora veio mesmo a não conseguir o apuramento.

Para além do ouro olímpico, refira-se que Ana Marcela 'apresentou-se' no MIUS ostentando cinco títulos de campeã do Mundo.

A página de facebook do MIUS Madeira fez questão de fazer referência a nova campeã olímpica, não só dando os parabéns como 'desafiando' a atleta a marcar presença na edição de 2021 da prova, que tem lugar em Setembro.