Madeira com 27 novos casos e 15 doentes recuperados

Hoje, há a reportar 27 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na RAM, pelo que a Região passa a contabilizar 10360 casos confirmados de COVID-19. Trata-se de 8 casos importados (4 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 2 da Suíça, 1 do Reino Unido e 1 do Brasil) e de 19 casos de transmissão local. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Há mais 15 casos recuperados e a Madeira passa a contabilizar 10046 casos recuperados de COVID-19.

A região contabiliza, até à data, um total de 75 óbitos associados à COVID-19.

São 239 os casos ativos, dos quais 92 são casos importados e 147 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento, 6 pessoas estão no Hospital Dr. Nélio Mendonça (6 em Unidades Polivalentes e 0 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 66 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira, permanecendo as restantes em alojamento próprio.