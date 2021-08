Região deverá receber fundos do PRR nos próximos dias

Segundo o Governo Regional, as primeiras verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) chegam à Região nos próximos dias, o valor corresponde a 73 milhões de euros.

Para já, a primeira tranche diz respeito a 13% de 561 milhões de euros, valor total que a Região irá receber no âmbito do PRR. Pelo menos "é esse o compromisso que existe por parte do Governo Central", vincou Miguel Albuquerque. O governante frisou ainda que a Região espera que as verbas cheguem rapidamente: "porque nós precisamos", disse.

Palavras proferidas à margem da visita aos trabalhos de recuperação florestal, implantação de uma faixa corta-fogo e de criação de uma rede de combate a incêndios, no Caminho dos Pretos.