Judoca Jorge Fonseca subiu ao pódio para receber medalha de bronze

O judoca Jorge Fonseca já recebeu hoje a medalha de bronze em -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após a vitória do japonês Aaron Wolf na final da categoria, frente ao sul-coreano Guham Cho, 'carrasco' do português.

Jorge Fonseca, que conquistou a primeira medalha para Portugal na capital japonesa, brincou no momento de receber o 'bronze', parecendo ter pedido para retirar uma de metal mais precioso, mas depois beijou a medalha e exibiu-a, antes da ascensão da bandeira portuguesa, não conseguindo depois conter as lágrimas.

A cerimónia de entrega das medalhas seguiu-se ao fim da competição, no emblemático Nippon Budoka, onde, também hoje, a japonesa Shori Hamada conquistou a medalha de ouro em -78 kg.

Depois da consagração feminina, Jorge Fonseca partilhou o terceiro lugar do pódio com o russo Niiaz Iliasov, que tinha sido derrotado pelo português nos quartos de final.

Jorge Fonseca, de 28 anos, conquistou a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos, a terceira do judo, depois de Nuno Delgado (-81 kg), em Sydney2000, e Telma Monteiro (-57 kg), no Rio2016.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para 'waza-ari', a 39 segundos do fim, frente ao canadiano Shady Elnahas.

Na 25.ª presença olímpica, Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze.