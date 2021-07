Associações divulgam ténis de mesa junto dos mais jovens

Ao longo do mês de Julho, a Associação de Ténis de Mesa da Madeira promoveu diversas actividades de divulgação da modalidade de Ténis de Mesa, em parceria com diversas instituições, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal, a Escola Maria Eugénia de Canavial, a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira e a Sociohabitafunchal.

Apesar das contingências motivadas pela pandemia, a associação optou por dar continuidade à iniciativa e ao trabalho que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, mantendo as parcerias habituais e criando sinergias com novas organizações. As iniciativas sofreram adaptações, de forma a garantir a segurança dos participantes, tendo sido realizadas em cinco polos/centros comunitários e numa escola, ao ar livre (sempre que possível).

Em nota enviada à comunicação social, a associação informa que estas iniciativas tiveram "uma boa adesão, os técnicos da ATM Madeira começavam por transmitir os princípios e regras básicas da modalidade e após um curto período de adaptação iniciava-se a prática informal de Ténis de Mesa, em ambiente de diversão e boa disposição".

Associação Desportiva do Caramanchão promove Ténis de Mesa

A Associação Desportiva do Caramanchão, em parceria com a Junta de Freguesia de Machico, colaborou no projecto de 'Férias Activas', promovendo actividades de Ténis de Mesa.

Durante os meses de Julho e Agosto o clube irá levar o Ténis de Mesa a um conjunto de participantes nestas iniciativas, que poderão conhecer e praticar a modalidade de forma lúdica e em pleno convívio.

As actividades são coordenadas pelo treinador Duarte Mendonça, que conta igualmente com a colaboração de alguns jovens atletas, que tornam a actividade mais dinâmica e interactiva.

O principal objectivo do clube, militante nos Campeonatos Nacionais da 2.ª Divisão, passa por dar a conhecer a modalidade a um vasto grupo de crianças, promovendo a sua oferta desportiva no Concelho de Machico, aproveitando as férias escolares destes jovens participantes.

Actualmente a AD Caramanchão oferece a prática modalidade de Ténis de Mesa na Sala de Ténis de Mesa do Pavilhão do Caniçal, assim como na sua sede, localizada na antiga Escola Básica do Caramanchão, em Machico.