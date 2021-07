Associação Avesso promove workshop de dança 'Acampamento Kikiwaka'

A Associação Avesso promove um workshop de Verão, de dança criativa, destinado a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos.

A iniciativa limitada a um máximo de 15 crianças, irá nos dias 2, 4 e 6 (segunda, quarta e sexta-feira) de Agosto, entre as 10h30 e as 12h30, na sede da associação, Casa do Cacto, localizada na Rua dos Gagos, nº 2-6.

A inscrição tem o custo de 10 euros para Aluno Avesso, 15 euros para Residente da Ponta do Sol e 20 euros para Residente de outro concelho.

O workshop, composto por três sessões de duas horas, terá uma componente lúdica, os alunos irão fruir de sessões repletas de jogos de dança criativa e teatro, com exercícios inspirados nas aventuras e nas personagens favoritas da série de televisão, enriquecidas com músicas da série e hits deste Verão, com a intenção de apresentar uma coreografia, no final do workshop, recriando o universo imaginário do Acampamento Kikiwaka. Neste processo a criança irá desenvolver uma personagem divertida e dançante ao seu gosto, ao longo dos exercícios e diferentes desafios, para integrar a apresentação colectiva num cenário de acampamento cheio de aventuras e música.

As inscrições devem ser feitas até ao dia 1 de Agosto, domingo, através do formulário de inscrição. Mais informações através do contacto 963 355 528.

Sobre Margarida Menezes

Margarida Menezes de 38 anos é natural de São Vicente, licenciou-se em Dança pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, em 2008. Iniciou-se como coreógrafa e actriz na Companhia Contigo Teatro no ano 2000, com quem ainda colabora actualmente, e posteriormente, em 2006, na Companhia de Teatro Viv'arte - Laboratório de Expressão Dramática, onde permaneceu durante quatro temporadas exercendo actividades de criação/interpretação e de docência de "Danças Históricas" e "Introdução ao Teatro", em workshops e seminários por todo o país. Leccionou Técnica de Dança Clássica, Contemporânea e Dança Criativa em várias escolas e projectos comunitários desde 1998, no continente e na região. Actualmente lecciona Dança e Artes Circenses no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode.