Porto de pesca do Caniçal alvo de operação de limpeza

A operação de limpeza do fundo do porto de pesca do Caniçal foi produtiva pela quantidade de objectos recolhidos.

Pneus, cadeiras, redes, estruturas de metal e plásticos foi algum do lixo recolhido pelos mergulhadores voluntários da Secretaria Regional de Mar e Pescas, através da Direcção Regional do Mar, em parceria com a Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

A operação engloba o projecto 'OceanLit' e juntou os titulares das duas secretarias regionais, do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, e a directora regional, Mafalda Freitas; do Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prada, e o director regional, Manuel Ara de Oliveira.

De acordo com a legislação comunitária adoptada pela Região, a limpeza dos fundos dos portos de pesca passou a ser obrigatória. É da responsabilidade das entidades gestoras dos portos monitorizar o espelho de água e a coluna de água.

A secretaria regional de Mar e Pescas voltará a desenvolver nova acção no próximo mês de Setembro.

A recolha contou com a colaboração das Brigadas do Oceanos, uma parceria entre a Direcção Regional do Mar e a Direcção Regional de Juventude, que procederam à distribuição de cinzeiros recicláveis.