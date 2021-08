Rui Abreu é o novo presidente da direcção da Associação de Karting da Madeira (AKM).

No acto eleitoral que teve lugar ao final do dia de hoje, a única lista candidata aos órgãos sociais da AKM contou com um total de 53 votos a favor, dos 58 sócios filiados que se apresentaram nas 'urnas'. Houve ainda quatro votos brancos e ainda um nulo.

Rui Abreu sucede assim a Filipe Freitas na direcção da AKM.