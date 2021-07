Novo Data Center da NOS na Madeira custou 500 mil euros

A NOS Madeira inaugura esta quinta-feira, 29 de Julho, o seu novo Data Center, projecto que representa um investimento de 500 mil euros e demorou seis meses a ser concluído. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita neste momento as instalações.

A substituição das infraestruturas com quase três décadas insere-se no investimento que a empresa tecnológica e de telecomunicações faz na Região para aumentar a capacidade e a fiabilidade dos serviços prestados aos seus clientes.

A empresa fica agora melhor preparada para suportar as tecnologias de última geração, incluindo o 5G e as suas características inovadoras, com soluções altamente seguras e mais sustentáveis. Por exemplo, a duplicação de sistemas de rede e a optimização dos sistemas de energia e refrigeração permitem poupar significativamente nos custos, nomeadamente menos 28% do consumo da anterior estrutura.

A requalificação envolveu uma equipa de 50 profissionais que ajudaram a migrar quase 950 equipamentos, sem afectar a totalidade dos serviços residenciais e empresariais prestados pela NOS Madeira.

O novo Data Center é um espaço com uma área de 300 metros quadrados, elevando assim para 3.487 m2 a capacidade instalada da empresa em todo o território nacional.