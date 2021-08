Tem formiga-branca na sua casa?

As Térmitas parecem formigas, mas são mais aparentadas com as baratas, uma vez que evoluíram, há 100 milhões de anos, de um tipo primitivo de barata comedora de madeira, atualmente extinta.

Na Região Autónoma da Madeira, a espécie de térmitas mais relevante é a térmita da madeira seca (Cryptotermes brevis), mais conhecida por Formiga Branca.

Alimenta-se essencialmente de material vegetal geralmente na forma de madeira, mas também de todos os materiais que possam ser uma fonte de celulose. Como praga urbana identificada, pode originar sérios danos estruturais a construções, na componente agrícola e património cultural. Ao infestarem uma construção, elas não se limitam apenas a madeira, danificando também papel, tecido, tapetes e outros materiais com componentes celulósicos.

São insetos sociais que vivem em colónias, chegando a várias centenas de milhões de indivíduos, pelo que são designados como um excelente exemplo de sistemas auto-organizados, recorrendo à cooperação para explorar fontes de alimentos e ambientes que não poderiam atuar isoladamente.

Abaixo encontre cinco sinais de que pode estar na presença de uma infestação de formiga-branca:

1. Barulhos especialmente durante à noite - Muitas vezes, em locais infestados, poderá ser audível um som caraterístico da presença destes insetos no interior das madeiras, logo um dos meios de deteção poderá ser realizado através de equipamento para monitorização de ruído interno nas estruturas.

2. Estruturas frágeis - Os primeiros sinais de infestação de Formiga Branca que geralmente notamos são rodapés, molduras e fechaduras de portas quebrados.

3. Fissuras - As fissuras podem ser um sinal de danos à integridade estrutural como resultado de danos causados por térmitas.

4. Presença de asas - Pelas asas acumuladas em janelas, por baixo de mobiliário e nas claraboias durante os meses de maio a agosto (períodos de reprodução).

5. Depósitos de excrementos fecais - Pelos montículos de dejetos (granulado) que se acumulam nos soalhos, debaixo dos móveis, junto de rodapés, etc.

As térmitas necessitam de 3 elementos fundamentais para sobreviver: humidade, alimento e abrigo.

Quando estas condições estão reunidas, a atividade das térmitas pode não só estar presente, mas também prosperar durante vários anos.

Então, devemos tentar controlar e de preferência eliminar estas condições, para que possamos reduzir a probabilidade de atividade das térmitas na proximidade ou no interior das nossas edificações.

O cenário ideal, caso identifique a presença de formiga-branca, é optar por uma atmosfera controlada, através de um método conduzido por um profissional, pois é o método com menor potencial de dano face ao controlo em objetos de valor histórico, tais como quadros, mobiliário, livros, entre outros.

Outra dica é submeter as peças a tratamentos primários, os quais podem limitar as condições de proliferação das térmitas, tais como:

- Congelar pequenas peças em arcas congeladoras, durante dois a três dias;

- Expor ao sol, durante 7 dias consecutivos, peças maiores envolvidas em sacos de plástico preto.

Estas medidas estão ao dispor de qualquer cidadão dado o baixo custo que envolvem.

