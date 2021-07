NOS vai investir 12 milhões de euros na Madeira em 2022

O administrador da NOS, Manuel Ramalho Eanes, em representação do presidente da empresa na inauguração do novo Data Center na Madeira apresentou os planos para o futuro e ainda fez uma retrospectiva do que tem sido feito até à data.

Já depois do director da empresa na Madeira, Ricardo Cardoso, ter feito as primeiras apresentações, no qual aproveitou para relembrar que a obra devia ter sido inaugurada em Março do ano passado, mas tinha sido adiada compreensivelmente devido à pandemia, o administrador vindo do continente garantiu que para continuar à frente a NOS vai investir em 2022 um total de 12 milhões de euros na rede móvel 5G.

Uma empresa que, nos últimos 4 anos, investiu um total de 28 milhões de euros só na Região Autónoma da Madeira, onde tem actualmente 341 profissionais, 74 mil clientes da rede fixa e quase 100 mil clientes da rede móvel.