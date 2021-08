União 'abre' época amanhã com Duarte Correia no 'leme'

A época 2021/2022 do CF União, no que concerne à equipa que irá participar no Campeonato de Portugal arranca amanhã.

Em comunicado a colectividade unionista adiantou que o plantel sénior 'sobe' ao relvado da Academia, no Vale Paraíso, na Camacha esta quarta-feira e tendo como timoneiro o treinador Duarte Correia.

Licenciado em Educação Física o técnico madeirense de 52 anos está assim de regresso a uma casa que conhece bem, onde ocupou o cargo na equipa júnior entre 2016 e 2018, tendo ainda estado na formação do principal do Marítimo ao lado do técnico holandês Mitchel Van der Gaag.

Como 'braço direito', Duarte Correia irá contar com Bruno Fernandes, uma 'estrela' do futebol madeirense, de outros tempos, como treinador adjunto, enquanto Luís Teixeria irá assumir a 'pasta' de secretário técnico.

De referir que na estrutura técnica do 'novo' CF União figura Jokanovic como Team Manager.

Os unionistas está inseridos na série A do Campeonato de Portugal, tendo a sua estreia agendada para o final de Agosto e logo no dérbi com o Câmara de Lobos.