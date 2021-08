Curso de primeiros socorros destinado aos jovens

Iniciou-se hoje a primeira das três edições do curso de Primeiros Socorros, organizado pela Direção do Internato Médico do Serviço de Saúde da RAM, destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos.

Estes cursos são realizados anualmente e visam dotar os mais jovens de conhecimentos básicos de primeiros socorros, capacitando-os para intervenções em situações criticas.

Os três cursos de Primeiros Socorros decorrem no Centro de Formação do SESARAM, o primeiro de 3 e 9 de agosto, o segundo de 16 a 19 de agosto e o terceiro de 23 a 27 de agosto de 2021.

Na abertura estiveram presentes o Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, o Vice-Presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Pedro Gouveia, alguns membros dos órgãos clínicos e a diretora do Internato Médico do SESARAM, Ana Paula Reis.