Público não adere à reabertura dos estádios na Madeira

Marítimo e Nacional voltam à competição esta tarde e um dos marcos deste momento é o regresso ao público aos estádios na Madeira, cerca de 16 meses depois.

Contudo, o reinício de uma nova época leva a olhar às bancadas. Pelas contas dos nossos repórteres nos jogos das duas equipas madeirenses que participam na Taça da Liga, estarão cerca de 100 adeptos no Estádio da Madeira e outros 300 no Estádio do Marítimo.

O Nacional recebe o Estoril-Praia e o Marítimo recebe o Boavista. Os jogos iniciaram pelas 18 horas deste domingo de muito sol e calor, bom tempo que associados às restrições de acesso aos jogos, desmobilizaram a vontade que muitos teriam de voltar a sentar-se nas bancadas para apoiar as suas equipas.