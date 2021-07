Cerca de 1.000 pessoas estarão no Estádio do Marítimo

O jogo Marítimo - Boavista está neste momento na segunda parte, com o clube da casa a perder por 1-0 desde a primeira parte, golo apontado por Luís Santos aos 41 minutos.

Ao contrário do que havíamos noticiado, com informações pouco antes do início do jogo, a partida da fase de apuramento da Taça da Liga, no Estádio do Marítimo estarão pelo menos mil espectadores, muitos terão entrado já no decorrer do encontro.

Público não adere à reabertura dos estádios na Madeira Cem estão no Estádio da Madeira e 300 no Estádio do Marítimo para os jogos desta tarde

Números ainda provisórios e que serão confirmados no final, mas que ainda assim são muito menos do que a capacidade do estádio, limitado pelas restrições por causa da pandemia de covid-19, permitia.

Com capacidade para 10.600 espectadores, o Governo Regional permitiu a reabertura dos estádios com capacidade máxima até 50%. Nesse caso, seriam pelo menos 5.300 aqueles que poderiam estar a ver o jogo.

Feitas as contas, se são 1.000, significa que estarão neste momento cerca de 19% dos espectadores permitidos, o que ainda assim não é mau, dadas as limitações envolvidas.