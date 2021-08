Médicos e Enfermeiros do RVM em formação para socorro em caso de acidente

A organização do Rali Vinho Madeira irá realizar esta quarta-feira, pelas 18 horas, uma formação destinada aos médicos e enfermeiros que irão apoiar a edição do RVM deste ano. Na formação, à cargo de bombeiros especializados, serão abordados os procedimentos para o socorro à vítimas em caso de acidente, tendo em conta as especificidades dos carros de rali.

Esta acção irá decorrer na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia onde está o secretariado do Rali.