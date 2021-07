O DIÁRIO chama para a capa da edição deste sábado o tema da vacinação dos mais jovens. Embora ontem a Direcção-Geral da Saúde ter recomendado a imunização para este grupo etário apenas quando houver comorbilidades associadas, o Governo Regional avança com um ‘open day’ para os mais novos. A Ordem dos Médicos valida vacinação dos jovens. O Bastonário alerta para o “efeito brutal na saúde mental dos mais novos” causado pela covid-19. Miguel Guimarães considera “acertada” a decisão de começar a vacinar a partir de hoje a população a partir dos 12 anos.

Ainda sobre pandemia, cujas matérias poderá ler nas páginas 12 e 13, a Região prevê imunizar 80% dos madeirenses até Outubro, permitindo um desconfinamento parcial para a Festa da Flor. Quem anunciou estas novas metas foi Miguel Albuquerque.

Com direito a foto e grande destaque, temos o Luxo que contrasta com a miséria, em São Martinho. Na ‘Volta à Ilha’ que prepara as Eleições Autárquicas, dizemos-lhe que naquela que se tornou a freguesia mais populosa da Região, e os mais recentes resultados dos Censos assim o confirmam, há um sentimento crescente de insegurança. A dicotomia entre o litoral mais abastado e as zonas mais altas em dificuldades preocupam quem por ali vive ou trabalha. Os residentes pedem mais policiamento, estacionamento e fiscalização, exigências que farão toda a diferença, acreditam. Leia mais na página 8.

Mais a Norte, em Santana, ainda no que às Autárquicas diz respeito, a candidata do Partido Socialista, Tânia Freitas, apresenta-se com uma equipa jovem. Um dos seus principais objectivos é travar o despovoamento de um concelho que tem sofrido com o envelhecimento dos que resistem ao tempo. Faltam crianças e as pedido a confiança dos residentes das seis freguesias que espera reverter essa situação. Confira os rostos da lista socialista a Santana na página 7.

Já há garantias de financiamento para a Madeira. As empresas madeirenses vão poder aceder a linhas de crédito do Banco Português de Fomento, onde a Madeira também tem participação. São mil e 300 milhões que o Ministro da Economia veio ‘anunciar. Siza Vieira assinou ontem o memorando de entendimento e pediu cooperação entre as escolas e o mercado de trabalho. São quatro páginas sobre a visita do governante da República, entre a 2 e a 5.

E porque a mudança está mesmo a acontecer, a NOS quer liderar área do 5G na Madeira. Numa entrevista ao DIÁRIO, onde aborda as vantagens e as condicionantes das mudanças tenológicas, Manuel Ramalho Eanes, director executivo da empresa, fala num investimento de 40 milhões no sector regional das telecomunicações.

