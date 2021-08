Paróquias apoiam na segurança do Vinho Madeira

As equipas de segurança do Rali Vinho Madeira contam este ano com o apoio dos responsáveis das paróquias por onde irá passar o rali.

Segundo a organização do evento, que vai para a estrada já esta quinta-feira, "o objectivo é ajudar na divulgação de informações importantes para a segurança da prova junto das populações, sobretudo os mais idosos, que vivem nas zonas rurais."

"Padres e Cónegos mantêm uma relação de proximidade com os paroquianos, o que facilita a transmissão da informação e esclarecimentos, nomeadamente ao nível do encerramento das estradas e sensibilização para o cumprimento dos planos de segurança", adianta a assessoria de imprensa do evento na sua página oficial da internet.