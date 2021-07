Porto Moniz distingue boas práticas ambientais no concelho

Esta quinta-feira, 22 de Julho, data em que o Porto Moniz celebra o Dia do Concelho, foram hasteadas as bandeiras que distinguem três praias do município com o galardão ‘Qualidade de Ouro’, da associação ambientalista Quercus.

A Praia da Laje e a Praia do Cais, ambas na freguesia do Seixal, e as Piscinas Naturais do Porto Moniz são os três espaços balneares do concelho de Porto Moniz contemplados pela Quercus com o galardão ‘Praias com Qualidade de Ouro’.

"Não foi por acaso que aguardámos pelo Dia do Concelho para hastearmos estas bandeiras, pois consideramos que este é um galardão que premeia as boas práticas ambientais levadas a cabo por todos os portomonizenses”, começou por dizer Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz, na cerimónia.

O autarca destacou ainda a importância do trabalho levado a cabo pela autarquia, através dos operacionais e técnicos afectos às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e às Estações de Tratamento de Água (ETA), que colocam no terreno as políticas de preservação ambiental criadas pelo executivo que lidera.

Porto Moniz assinala Dia do Concelho de forma simbólica Iluminação de diversos espaços, hastear da bandeira e missa marcam data

As comemorações do Dia do Concelho de Porto Moniz prosseguem com uma missa em homenagem a Santa Maria Madalena, na Igreja da Santa do Porto Moniz, com transmissão em directo na página de Facebook do Município.