Diogo Goes aposta na educação, emprego e habitação para a Junta de Freguesia da Sé

No passado sábado, 23 de Julho, Diogo Goes, candidato da Coligação Confiança à Presidência de Junta de Freguesia da Sé, dedicou o dia à Investigação Científica, à Biodiversidade e à Conservação e Preservação do Património Natural.

Diogo Goes teve a oportunidade de visitar o submarino de investigação científica da Fundação Rebikikoff-Niiggeler, instituição de utilidade pública, instalada desde há dois anos da Freguesia da Sé, dedicada à investigação oceânica e que tem previsto investimento na freguesia, tendo manifestado o seu apoio à instituição para o desenvolvimento de projectos futuros, nomeadamente na área da educação ambiental.

Também nesta ocasião, o candidato acompanhou os preparativos para a partida de uma expedição à Ilhas Selvagens, por ocasião dos 50 anos da reserva natural, que conta com a presença de investigadores nacionais e internacionais do projecto Microceno, que farão uma exploração científica multidisciplinar ao território que é parte integrante da freguesia da Sé.

A educação ambiental, o apoio a projectos de investigação científica, a preservação da natureza e o desenvolvimento económico sustentável, centrado na economia do mar são também algumas das preocupações da Confiança. Diogo Goes, candidato da Coligação Confiança à Presidência de Junta de Freguesia da Sé

Já nesta quarta-feira, 28 de Julho a Confiança - Sé, o candidato dedicou o dia à Juventude, aproveitando a apresentação do mandatário jovem Francisco Dionísio e a inauguração da sede de campanha, sediada na Rua 31 de Janeiro, 48.

Diogo Goes destaca que, parte integrante das políticas de juventude é a aposta na Educação.

Foi este executivo camarário, que desenvolveu ao longo do mandato, uma clara aposta na Juventude da Freguesia da Sé, nomeadamente na entrega de trinta e oito bolsas de estudo e mais de uma centena de apoios para aquisição de manuais escolares, para o 1.º, 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico. Estes apoios são demonstrativos das prioridades da Coligação Confiança e das suas políticas de responsabilidade social, actuando onde na comunidade onde se insere e investindo na formação das próximas gerações. Diogo Goes, candidato da Coligação Confiança à Presidência de Junta de Freguesia da Sé

Além da Educação, o Emprego e a Habitação são outros dos domínios sobre os quais devem incidir as políticas de Juventude. Razão pela qual a Coligação Confiança - Sé propõe as seguintes medidas: