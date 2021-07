Diogo Gameiro regressa ao Benfica para reforçar equipa de basquetebol

Depois de cinco anos no CAB Madeira, o basquetebolista internacional português Diogo Gameiro vai voltar a representar o Benfica na temporada 2021/22, e prometeu trabalhar para colocar o clube na rota dos títulos, informou hoje o emblema lisboeta.

"Acima de tudo estou muito feliz por regressar ao Benfica. Esta é uma casa que me é familiar. Passei aqui grandes tempos, tanto na formação como nos seniores, e estou bastante feliz e muito motivado para começar a trabalhar. Este é o meu clube, diz-me muito. Estou desejoso que o Benfica volte aos títulos no basquetebol", começou por dizer o base, de 25 anos, em declarações à televisão do Benfica.

Diogo Gameiro confessa que hoje é "um jogador com mais experiência, com outros atributos que na altura estavam por desenvolver", e espera que quando começar a competição "seja possível ter alguns adeptos no pavilhão".

Antes de rumar ao CAB Madeira, em 2016/17, o base conquistou, ao serviço dos seniores 'encarnados', dois campeonatos nacionais, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e três Supertaças.