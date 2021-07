Carlos Teles pretende dar continuidade aos apoios sociais e promete aposta na juventude

A candidatura do PSD '100% Calheta' entregou, esta quinta-feira, 29 de Julho, no Tribunal da Ponta do Sol, a sua Lista de candidatos para as próximas Eleições Autárquicas. Uma Lista que, conforme destaca o candidato do PSD à Câmara Municipal, Carlos Teles, "integra uma vasta equipa de gente competente, capaz e motivada para continuar a trabalhar em nome do concelho e de toda a sua população, cientes do muito que já foi feito nos últimos oito anos, mas também convictos de que é sempre possível fazer mais e melhor".

Temos consciência que já fizemos muito pelo concelho da Calheta, mas sabemos que é preciso fazer mais. Queremos sempre mais para a nossa terra, é assim que estamos na política. Carlos Teles, candidato à Câmara Municipal da Calheta

No total, conforme destaca o candidato, a lista integra 188 pessoas, inclui 44,7% elementos do sexo feminino, acima do que é exigível por lei. “Temos listas completas às oito Juntas de Freguesia e também à Assembleia Municipal, com todos os candidatos efectivos e suplentes”, vincou, a este propósito, fazendo questão de sublinhar a aposta nos mais jovens e a importância de incluí-los na vida política e na construção do projecto que apresenta.

“Temos uma vasta equipa, chegamos a todo o concelho, desde a Ponta do Pargo ao Arco da Calheta e estamos confiantes, porque, embora respeitando todas as candidaturas, acreditamos que temos a melhor equipa e o melhor projecto para o futuro da Calheta”, afirmou, na ocasião, Carlos Teles, adiantando que, neste momento, o Manifesto Eleitoral a apresentar aos Calhetenses já está elaborado e que os próximos quatro anos serão de consolidação de todo o trabalho que já foi feito mas, também, de novas apostas, especialmente nos mais jovens.

“Queremos chegar a todas as áreas e longe vão os tempos em que uma autarquia servia só para pequenos caminhos e pequenas veredas. Hoje, uma Câmara tem de ter outra abrangência, tem de ter uma estratégia transversal, tem de chegar à educação, à área social, às finanças, à economia, ao turismo e a todos os sectores da sociedade e é essa a postura que temos”, assegurou o candidato que, embora assumindo a área social como prioritária, garante que o seu projecto está, também, virado para as necessidades do futuro e da construção de um Município que conte com a juventude.

“Em função da pandemia, a área social tem de ser uma área prioritária, até porque temos de cuidar daqueles que precisam de ser cuidados, dos mais velhos, daqueles que têm maiores necessidades, mas também temos de ter a capacidade de abrir horizontes aos mais novos e é por isso que a nossa política também se centra nos mais jovens”, explicou, lembrando que a Câmara Municipal lançou, nos últimos anos, vários projectos pioneiros tendentes a apoiar a fixação e a natalidade no concelho, trabalho que, para o futuro, será reforçado.

Lembrando projectos pioneiros lançados pela Câmara Municipal, nestes últimos oito anos, como forma de incentivar a fixação dos mais jovens e a natalidade no seu concelho – entre os quais o Programa ‘JOCA’, programa ocupacional no Verão, o ‘Juventude Activa’, o apoio financeiro a todos os universitários e o Programa ‘Calheta de Esperanças’, – Carlos Teles fez questão de garantir que vai continuar a fazer a sua parte e que o projecto político, a que se candidata por mais quatro anos, continuará virado para a juventude.

Temos, entre outros, um programa que consideramos fulcral para os próximos anos e que diz respeito ao apoio à aquisição ou arrendamento de habitação e já iniciamos conversações com o Governo Regional para que nos ajude, ficando a certeza de que teremos todas as condições para a sua implementação, para que os nossos casais mais jovens possam ter acesso à sua habitação, a custos controlados. Carlos Teles, candidato à Câmara Municipal da Calheta

A criação de Bolsas de Habitação é, assim, um dos muitos compromissos já assumido por Carlos Teles, neste caso para que as famílias e os mais jovens possam, efectivamente, ter a sua habitação própria ou possam arrendar a sua habitação na Calheta. “Estamos virados para a juventude, a juventude é o futuro e a Calheta é o futuro”, rematou o candidato.