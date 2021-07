A Câmara Municipal da Calheta informa que devido a uma ruptura no sistema de água potável na zona da Achada de Santo Antão e Cova do Arco, no Arco da Calheta, o abastecimento será cortado enquanto é feita a respectiva reparação.

"Face ao sucedido, o município pede desculpa pelo incómodo e promete atuar com a maior brevidade possível", refere em comunicado.