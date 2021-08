A Madeira é uma das pré-finalistas às '7 Maravilhas da Nova Gastronomia'.

Concluída a fase de apuramento das 49 iguarias pré-finalistas, através de votação popular, com apresentação detalhada ao longo de 14 programas especiais '7 Maravilhas', realizados e transmitidos em directo pela RTP, arranca hoje, dia 2 de Agosto, uma nova fase para apuramento das finalistas.

A votação é realizada por chamada telefónica (custo de cada chamada 0,60 euros + iva).

Nesta fase do concurso, há sete candidatas por cada categoria: petiscos, vegetariana, vegana, peixe e marisco, carne, cozinha molecular e doçaria.

Num total de 49 participantes, estão envolvidas as duas regiões autónomas (Madeira e Açores) e 15 distritos.

Com as linhas de votação novamente activas, o objectivo é conseguir apurar as 14 candidatas finalistas, numa proporção de duas por categoria.

Esta fase da votação vai culminar com a realização das pré-finais, programas em directo a transmitir na RTP1 e RTP Internacional dedicados a cada uma das sete categorias.

A candidata mais votada por categoria, em cada pré-final, será automaticamente apurada para a finalíssima.

As 2ºs e 3ºs classificadas das pré-finais (num total de 14 candidatas, duas por categoria) vão disputar uma repescagem final a 25 de Agosto, onde a vencedora de cada categoria será apurada para a finalíssima.

A votação para apurar as finalistas, encerra à medida que forem realizadas as pré-finais, programas em directo na RTP 1 e à voz dos apresentadores.

A finalíssima, gala da declaração oficial, está prevista para o dia 4 de Setembro e será transmitida pela RTP 1 e RTP Internacional, em horário nobre. Das 14 finalistas apuradas nas pré-finais, vão ser eleitas pelos portugueses as sete iguarias, uma por cada categoria, como as '7 Maravilhas da Nova Gastronomia'.