Sporting e Porto ganharam, Benfica empatou

O Sporting venceu hoje o Olympique Lyon, por 3-2, e somou o sétimo triunfo em nove edições do Troféu Cinco Violinos, mostrando já um futebol de bom nível para disputar no sábado a Supertaça com o Sporting de Braga.

No jogo que serve de apresentação aos sócios num Estádio José Alvalade ainda despido de público, o campeão nacional foi fiel à identidade do 3x4x3 e às virtudes da última temporada e apresentou-se com apenas um reforço no onze inicial: o lateral Ricardo Esgaio, que está de regresso ao clube após uma passagem de sucesso em Braga.

Aouar fez o 1-0 aos 8 minutos para os convidados, Paulinho empatou aos 31 minutos. Logo a seguir (35), Pedro Gonçalves fez a reviravolta e no recomeço da segunda parte (49), Paulinho bisou. O ex-Sporting Slimani ainda reduziu aos 90+3.

Com um golo do médio Bruno Costa e outro do avançado Fernando Andrade deram hoje a vitória ao FC Porto frente ao Lille (2-0), num encontro de preparação para a época futebolística 2021/22, disputado no Estádio Algarve.

Diante do campeão gaulês, a equipa treinada por Sérgio Conceição esteve ligeiramente por cima no primeiro tempo, apresentando-se determinada em marcar cedo e a encostar o adversário na sua zona defensiva, conseguindo efetuar mais remates, embora quase sempre à figura do guardião Léo Jardim, ex-Rio Ave e Boavista.

O FC Porto acabou por inaugurar o marcador no Estádio Algarve, aos 53 minutos e ampliou a vantagem aos 77.

Por fim, o Benfica empatou hoje, no Estádio da Luz, em Lisboa, com o Marselha, por 1-1, no último jogo de preparação os 'encarnados' antes do arranque da temporada.

Pizzi, aos 14 minutos, de inaugurou o marcador de grande penalidade e Payet, aos 38, fez a igualdade.

Com este resultado, o Benfica soma o segundo empate da pré-época, depois do nulo diante do Belenenses SAD (0-0), das cinco vitórias (Sporting da Covilhã, Farense, Casa Pia, Almeira e Lille) e uma derrota, com o Benfica B (1-0).