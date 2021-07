População só aumentou em 7 das 54 freguesias da Madeira

Os resultados preliminares dos Censos 2021, apresentados esta manhã no Salão Nobre do Governo Regional, mostram que as quebras populacionais afectaram todos os municípios da Região, tendo se registado crescimento em apenas 7 das 54 freguesias da Madeira: nomeadamente São Martinho (1,91%), Sé (8,51%), Calheta (0,82%), Jardim do Mar (4,90%), Tabua (0,35%), Caniço (3,15%) e Água de Pena (12,94%). Esta última freguesia foi aliás a que registou maior crescimento percentual em termos de população.

Já em termos de quebras, 6 freguesias registaram quebras acima dos 20%: São Jorge (-20,30%), Curral das Freiras (-20,79%), Ponta Delgada (-23,33%), Achadas da Cruz (-23,90%), Ilha (-25,88%) e Ponta do Pargo (-27,10%).