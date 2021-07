Madeira tem nova academia de artes

A Academia de Artes ARTS LAB foi inaugurada, na passada quinta-feira.

Situada no Edifício Canicentro Golden, no Caniço, esta nova academia de artes oferece ensino artístico em áreas, como a música, dança e teatro multimédia.

A academia inicia a sua actividade, no dia 2 de Agosto, e conta com uma equipa de experientes professores. Na área da música, disponibiliza aulas de canto, bateria, piano, guitarra, viola baixo, instrumentos tradicionais madeirenses e, ainda, produção musical. Na dança, as opções vão para vários estilos, desde o clássico ao contemporâneo. Finalmente, no teatro, as lições são de interpretação e multimédia.

O responsável pela academia é o conhecido músico madeirense, que integra a banda nacional Amor Electro.

Em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, esteve presente na iniciativa.

A governante elogiou a "determinação dos empreendedores, que se mostram resilientes, não tendo receio de investir, mesmo em tempo de pandemia".

"A nossa Região precisa de espírito e projectos positivos, de esperança no futuro, que não só contribuam para sair da crise, mas que tragam consigo uma aposta clara no desenvolvimento local, adequado à realidade de cada concelho, fomentando a coesão territorial, também no âmbito das artes e cultura", frisou.

A inauguração do espaço contou com a actuação dos Amor Electro.